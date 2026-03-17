1,790 دولاراً لكيس قمامة؟ القصة الصادمة وراء حقيبة Balenciaga المثيرة للجدل

في مشهد يعكس التحولات غير التقليدية التي يشهدها عالم الأزياء الفاخرة، عادت دار بالنسياجا إلى واجهة الجدل، بعد الانتشار الواسع لحقيبتها المثيرة للجدل “Trash Pouch” ، والتي يصل سعرها إلى نحو 1,790 دولاراً، رغم أنها تبدو للوهلة الأولى ككيس قمامة عادي.

وتجدد هذا الجدل مع ظهور الممثلة الصينية Zhang Jingyi على السجادة الحمراء في مهرجان السينمائي الدولي، حيث حملت حقيبة بدت كأنها كيس بلاستيكي مجعد، مما أثار موجة من التساؤلات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما إذا كانت “القمامة” قد أصبحت رمزاً جديداً للفخامة.





تصميم صادم للوهلة الأولى



رغم مظهرها البسيط، لا تُصنع حقيبة “Trash Pouch” من البلاستيك، بل من جلد العجل الفاخر مع طبقة لامعة تمنحها شكل أكياس النفايات. كما أنها مبطنة من الداخل ومصممة بعناية تعكس معايير الجودة العالية في صناعة المنتجات الفاخرة. ويقف وراء هذا التوجه المدير الإبداعي Demna Gvasalia، الذي اشتهر بدفع حدود الموضة نحو أفكار جريئة وغير مألوفة، عبر تحويل عناصر يومية عادية إلى قطع فاخرة تحمل دلالات رمزية حول الاستهلاك والقيمة.



يرى مؤيدو هذا الاتجاه أن التصميم لا يقتصر على الشكل، بل يطرح تساؤلات عميقة حول مفهوم الفخامة: هل تحدده الخامات؟ أم الفكرة؟ أم قوة العلامة التجارية؟ في المقابل، يعتقد منتقدون أن هذه التصاميم تعكس ابتعاد صناعة الأزياء عن الواقع، حيث يتم تسويق منتجات تبدو بلا قيمة عملية بأسعار مرتفعة، معتمدين بشكل أساسي على الجدل والانتشار الإعلامي.

الجدل كأداة تسويقية

لم يكن هذا التوجه جديداً على بالنسياجا، التي اعتادت إثارة الجدل عبر تصاميم غير تقليدية، مثل الأحذية ذات المظهر المهترئ أو الإكسسوارات المستوحاة من أشياء يومية بسيطة. ويؤكد خبراء الموضة أن هذه الاستراتيجية أصبحت فعّالة في عصر المنصات الرقمية، حيث تتحول الصدمة إلى وسيلة لجذب الانتباه وتحقيق انتشار واسع.



في النهاية، تمثل حقيبة “Trash Pouch” تحولاً في مفهوم الموضة الفاخرة، إذ لم تعد الأناقة وحدها الهدف، بل أصبح خلق الجدل وإثارة النقاش جزءاً أساسياً من التجربة. وبين من يراها سخرية ذكية من ثقافة الاستهلاك، ومن يعتبرها مبالغة غير مبررة، تبقى الحقيقة أن الفخامة اليوم لم تعد مرتبطة بالمنطق بقدر ما ترتبط بالقدرة على إثارة الانتباه وصناعة الحدث.