1,790 دولاراً لكيس قمامة؟ القصة الصادمة وراء حقيبة Balenciaga المثيرة للجدل

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
سوشيل رمضان
من
10:00 AM
الى
10:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
العراق يشكر السعودية على تسهيل عودة العراقيين العالقين
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-559083-639093332717357143.jpg
1,790 دولاراً لكيس قمامة؟ القصة الصادمة وراء حقيبة Balenciaga المثيرة للجدل
2026-03-17 | 04:18
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/44/جنيفر-فرحات
440 شوهد
في مشهد يعكس التحولات غير التقليدية التي يشهدها عالم الأزياء الفاخرة، عادت دار بالنسياجا
balenciaga
إلى واجهة الجدل، بعد الانتشار الواسع لحقيبتها المثيرة للجدل “Trash Pouch” ، والتي يصل سعرها إلى نحو 1,790 دولاراً، رغم أنها تبدو للوهلة الأولى ككيس قمامة عادي.
وتجدد هذا الجدل مع ظهور الممثلة الصينية Zhang Jingyi على السجادة الحمراء في مهرجان
بكين
السينمائي الدولي، حيث حملت حقيبة بدت كأنها كيس بلاستيكي مجعد، مما أثار موجة من التساؤلات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما إذا كانت “القمامة” قد أصبحت رمزاً جديداً للفخامة.
تصميم صادم للوهلة الأولى
رغم مظهرها البسيط، لا تُصنع حقيبة “Trash Pouch” من البلاستيك، بل من جلد العجل الفاخر مع طبقة لامعة تمنحها شكل أكياس النفايات. كما أنها مبطنة من الداخل ومصممة بعناية تعكس معايير الجودة العالية في صناعة المنتجات الفاخرة. ويقف وراء هذا التوجه المدير الإبداعي Demna Gvasalia، الذي اشتهر بدفع حدود الموضة نحو أفكار جريئة وغير مألوفة، عبر تحويل عناصر يومية عادية إلى قطع فاخرة تحمل دلالات رمزية حول الاستهلاك والقيمة.
يرى مؤيدو هذا الاتجاه أن التصميم لا يقتصر على الشكل، بل يطرح تساؤلات عميقة حول مفهوم الفخامة: هل تحدده الخامات؟ أم الفكرة؟ أم قوة العلامة التجارية؟ في المقابل، يعتقد منتقدون أن هذه التصاميم تعكس ابتعاد صناعة الأزياء عن الواقع، حيث يتم تسويق منتجات تبدو بلا قيمة عملية بأسعار مرتفعة، معتمدين بشكل أساسي على الجدل والانتشار الإعلامي.
الجدل كأداة تسويقية
لم يكن هذا التوجه جديداً على بالنسياجا، التي اعتادت إثارة الجدل عبر تصاميم غير تقليدية، مثل الأحذية ذات المظهر المهترئ أو الإكسسوارات المستوحاة من أشياء يومية بسيطة. ويؤكد خبراء الموضة أن هذه الاستراتيجية أصبحت فعّالة في عصر المنصات الرقمية، حيث تتحول الصدمة إلى وسيلة لجذب الانتباه وتحقيق انتشار واسع.
في النهاية، تمثل حقيبة “Trash Pouch” تحولاً في مفهوم الموضة الفاخرة، إذ لم تعد الأناقة وحدها الهدف، بل أصبح خلق الجدل وإثارة النقاش جزءاً أساسياً من التجربة. وبين من يراها سخرية ذكية من ثقافة الاستهلاك، ومن يعتبرها مبالغة غير مبررة، تبقى الحقيقة أن الفخامة اليوم لم تعد مرتبطة بالمنطق بقدر ما ترتبط بالقدرة على إثارة الانتباه وصناعة الحدث.
المحرر
جنيفر فرحات
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
للنساء فقط
منوعات
السومرية
العراق
موضة
balenciagaK
balenciaga
القمامة
ﻹعادة
أم ال
الصين
استرا
تيجي
اسيا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أحدث الحلقات
العالم يبحث عن حلول لامدادات الطاقة مع اتساع نطاق الحـ.رب - تغطية خاصة | 2026
15:00 | 2026-03-16
العراق في دقيقة
14:00 | 2026-03-16
نشرة أخبار السومرية
13:45 | 2026-03-16
حديث رمضان
12:00 | 2026-03-16
سوشيل رمضان
10:30 | 2026-03-16
من الأخير في رمضان
18:00 | 2026-03-12
أسرار الفلك
14:00 | 2026-03-12
ليلة رمضانية
16:30 | 2026-03-11
رمضان والناس
19:00 | 2026-03-08
اوگف داگلك
15:30 | 2026-03-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.