تسويقٌ من نوعٍ آخر.. مطعمٌ لبناني يُحوّل "الانذارات الاسرائليّة" إلى مادّة تسويقيّة!



كم هو مؤسفٌ عندما تتحوّل "الانذارات الاسرائيلية" إلى أسلوبٍ يتبنّاه أصحاب المصالح للترويج لأنفسهم. ففي حادثةٍ غريبة ومثيرة للجدل، ضجّت الأوساط ، وتحديدًا في منطقة الواقعة في شمال ، بخبر إقدام أحد المطاعم المحلية على استخدام أسلوب تسويقي اعتبره الكثيرون "غير مسؤول" و"مهدّدًا للسلم الأهلي".













الصّورة التي انتشرت تُظهر بوضوح هذا التحوير المروع فبدلًا من خارطة أهداف محدّدة، تظهر خارطة لمنطقة منيارا في شمال ، مع تركيز على منطقة محددة بالإطار الأحمر، وهو الأسلوب ذاته الذي يستخدمه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبدلًا من نص التهديد المعتاد بالإخلاء، يقرأ النص باللغة العربية: فقد عمد المطعم اللّبناني، الذي يحمل اسم "قشطة وعسل"، إلى نسخ الهوية البصرية والأسلوب الكتابي للإنذارات التي ينشرها عادةً المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، لتحذير سكان المناطق قبل القصف. لكن بدلًا من أن تكون الخارطة المنشورة تحذيرًا بدمار وشيك، كانت تشير إلى موقع المطعم، داعية السكان لـ "الإخلاء" باتجاه طاولاته للاستمتاع بالنكهات، في استنساخ حرفي ومستفز لشكل التهديدات التي تسبق الاعمال العدائية.الصّورة التي انتشرت تُظهر بوضوح هذا التحوير المروع فبدلًا من خارطة أهداف محدّدة، تظهر خارطة لمنطقة منيارا في شمال ، مع تركيز على منطقة محددة بالإطار الأحمر، وهو الأسلوب ذاته الذي يستخدمه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبدلًا من نص التهديد المعتاد بالإخلاء، يقرأ النص باللغة العربية:

"تنويه عاجل للمتواجدين في منيارا – عكار: لكلّ من يتواجد ضمن النطاق المحدّد وفق ما يُعرض بالخارطة والمباني القريبة منه. أنتم متواجدون بالقرب من مصدر قوي للنكهات الطيبة وأطيب الكوكتيلات يُنصح بالاقتراب فورًا لتجربة الطعم والاستمتاع بالنكهة".



ورغم أنّ بلدة عكاراللبنانية تُعتبر بعيدة جغرافيًّا عن مناطق النزاع المباشر في الجنوب اللّبناني والضاحية الجنوبية لبيروت، إلّا أن هذا الإعلان أثار حالة عارمة من الهلع، ولأسباب وجيهة عدّة يمكن حصرها فيما يلي:



إنّ طبيعة تداول المعلومات السريعة في لبنان تجعل الكثير من الناس يكتفون بمشاهدة الصورة دون النص كاملًا، ممًا أعطاهم انطباعًا فوريًّا بوجود تهديد أمني لمنطقة عكار. خصوصًا أنّ هذه المنطقة قد استقبلت عددًا لا يُستهانُ من النازحين الّذين هربوا من . وبالتالي فإنّ أي تلميح لتهديد، حتى لو كان "مزاحًا تسويقيًّا"، يفتح جراحًا لم تلتئم بعد ويتسبّبُ بحالات ذعرٍ ورعبٍ حقيقية لهذه العائلات ولمحيطها.



والاهمّ من ذلك أنّه في ظل الحرب النفسية التي يمارسها الاحتلال، اعتبر ناشطون أنّ استخدام هذه الأداة للترويج للأكل هو قمّة في الاستهتار بالواقع الأليم، وتحويل آلام الناس إلى مادّة للضحك أو لجذب الانتباه.



وبهذا، لم تنجح محاولة المطعم في جذب الزبائن بقدر ما نجحت في حصد الغضب والانتقادات الشديدة على منصات التواصل الاجتماعي. فقد أجمع المغردون والناشطون على أن "النكهة الطيبة" لا يمكن أن تُبنى على حساب رعب الناس، معتبرين أنّ أمن الناس النفسي ليس سلعة للبيع. وقد طالب البعض بتدخل والبلديات اللّبنانية لاتخاذ إجراءات بحقّ المطعم، معتبرين أنّ هذا التصرف يُعدّ "إثارة للفتنة والذعر".



إنّ الخط الفاصل بين "التسويق خارج الصندوق" وبين "ترهيب السكان" هو خطٌ رفيعٌ جداً، وفي بلدٍ كلبنان يمرُّ بأزمات أمنية كبرى، يصبح تجاوز هذا الخط مخاطرة قد لا تنتهي فقط بخسارة الزبائن، بل بملاحقات قانونية وأمنية.

لقد أثبت مطعم "قشطة وعسل" في عكار أن بعض الأفكار المجنونة، حتى لو كان القصد منها لفت الانتباه، يمكن أن يكون لها تداعيات خطيرة على المجتمع والسلم .



وهنا لا بدّ من طرح السؤال الآتي: "أليست المفارقة مضحكة ومبكية في آنٍ، أن يُصبح شكل الموت مادةً للتسويق والتسلية في بلدٍ لا ينام أهله إلّا على أصوات القذائف"؟