تسويقٌ من نوعٍ آخر.. مطعمٌ لبناني يُحوّل "الانذارات الاسرائليّة" إلى مادّة تسويقيّة!

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
سوشيل رمضان
من
10:00 AM
الى
10:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-559089-639093380065039731.jpeg
تسويقٌ من نوعٍ آخر.. مطعمٌ لبناني يُحوّل "الانذارات الاسرائليّة" إلى مادّة تسويقيّة!
منوعات
2026-03-17 | 05:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/75/منى-بركات
487 شوهد
كم هو مؤسفٌ عندما تتحوّل "الانذارات الاسرائيلية" إلى أسلوبٍ يتبنّاه أصحاب المصالح للترويج لأنفسهم. ففي حادثةٍ غريبة ومثيرة للجدل، ضجّت الأوساط
اللبنانية
، وتحديدًا في منطقة
عكار
الواقعة في شمال
لبنان
، بخبر إقدام أحد المطاعم المحلية على استخدام أسلوب تسويقي اعتبره الكثيرون "غير مسؤول" و"مهدّدًا للسلم الأهلي".
فقد عمد المطعم اللّبناني، الذي يحمل اسم "قشطة وعسل"، إلى نسخ الهوية البصرية والأسلوب الكتابي للإنذارات التي ينشرها عادةً المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، لتحذير سكان المناطق
اللبنانية
قبل القصف. لكن بدلًا من أن تكون الخارطة المنشورة تحذيرًا بدمار وشيك، كانت تشير إلى موقع المطعم، داعية السكان لـ "الإخلاء" باتجاه طاولاته للاستمتاع بالنكهات، في استنساخ حرفي ومستفز لشكل التهديدات التي تسبق الاعمال العدائية.
الصّورة التي انتشرت تُظهر بوضوح هذا التحوير المروع فبدلًا من خارطة أهداف محدّدة، تظهر خارطة لمنطقة منيارا في
عكار
شمال
لبنان
، مع تركيز على منطقة محددة بالإطار الأحمر، وهو الأسلوب ذاته الذي يستخدمه المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي. وبدلًا من نص التهديد المعتاد بالإخلاء، يقرأ النص باللغة العربية:
"تنويه عاجل للمتواجدين في منيارا – عكار: لكلّ من يتواجد ضمن النطاق المحدّد وفق ما يُعرض بالخارطة والمباني القريبة منه. أنتم متواجدون بالقرب من مصدر قوي للنكهات الطيبة وأطيب الكوكتيلات يُنصح بالاقتراب فورًا لتجربة الطعم والاستمتاع بالنكهة".
ورغم أنّ بلدة عكاراللبنانية تُعتبر بعيدة جغرافيًّا عن مناطق النزاع المباشر في الجنوب اللّبناني والضاحية الجنوبية لبيروت، إلّا أن هذا الإعلان أثار حالة عارمة من الهلع، ولأسباب وجيهة عدّة يمكن حصرها فيما يلي:
إنّ طبيعة تداول المعلومات السريعة في لبنان تجعل الكثير من الناس يكتفون بمشاهدة الصورة دون
قراءة
النص كاملًا، ممًا أعطاهم انطباعًا فوريًّا بوجود تهديد أمني لمنطقة عكار. خصوصًا أنّ هذه المنطقة قد استقبلت عددًا لا يُستهانُ من النازحين الّذين هربوا من
الموت
. وبالتالي فإنّ أي تلميح لتهديد، حتى لو كان "مزاحًا تسويقيًّا"، يفتح جراحًا لم تلتئم بعد ويتسبّبُ بحالات ذعرٍ ورعبٍ حقيقية لهذه العائلات ولمحيطها.
والاهمّ من ذلك أنّه في ظل الحرب النفسية التي يمارسها الاحتلال، اعتبر ناشطون أنّ استخدام هذه الأداة للترويج للأكل هو قمّة في الاستهتار بالواقع الأليم، وتحويل آلام الناس إلى مادّة للضحك أو لجذب الانتباه.
وبهذا، لم تنجح محاولة المطعم في جذب الزبائن بقدر ما نجحت في حصد الغضب والانتقادات الشديدة على منصات التواصل الاجتماعي. فقد أجمع المغردون والناشطون على أن "النكهة الطيبة" لا يمكن أن تُبنى على حساب رعب الناس، معتبرين أنّ أمن الناس النفسي ليس سلعة للبيع. وقد طالب البعض بتدخل
الأجهزة الأمنية
والبلديات اللّبنانية لاتخاذ إجراءات بحقّ المطعم، معتبرين أنّ هذا التصرف يُعدّ "إثارة للفتنة والذعر".
إنّ الخط الفاصل بين "التسويق خارج الصندوق" وبين "ترهيب السكان" هو خطٌ رفيعٌ جداً، وفي بلدٍ كلبنان يمرُّ بأزمات أمنية كبرى، يصبح تجاوز هذا الخط مخاطرة قد لا تنتهي فقط بخسارة الزبائن، بل بملاحقات قانونية وأمنية.
لقد أثبت مطعم "قشطة وعسل" في عكار أن بعض الأفكار المجنونة، حتى لو كان القصد منها لفت الانتباه، يمكن أن يكون لها تداعيات خطيرة على المجتمع والسلم
الأهلي
.
وهنا لا بدّ من طرح السؤال الآتي: "أليست المفارقة مضحكة ومبكية في آنٍ، أن يُصبح شكل الموت مادةً للتسويق والتسلية في بلدٍ لا ينام أهله إلّا على أصوات القذائف"؟
المحرر
منى بركات
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
+A
-A
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.