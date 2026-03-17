حيل علمية لتسريع مفعول مسكنات الألم

وقد يكون السبب أنهم يتناولون النوع الخطأ، أو أن أجسامهم طورت قدرة على تحمل الدواء، أو ربما لأنهم لا يتناولونه بالطريقة الصحيحة.ويبدو تناول الحبة أمرا بسيطا: تبتلعها مع الماء وتنتظر النتيجة. لكن العلم يكشف أن هناك طرقا ذكية يمكن أن تجعل المسكنات تعمل بشكل أسرع وأكثر فعالية، دون الحاجة لأدوات معقدة:* اختر التركيبة المناسبةليس كل مسكن يعمل بالسرعة نفسها. فوفقا للخبراء، يبدأ الأسيتامينوفين في العمل بعد 30 إلى 45 دقيقة، بينما يحتاج الإيبوبروفين إلى 30 إلى 60 دقيقة، ويستغرق النابروكسين ساعة إلى ساعتين ليبدأ مفعوله.وإذا كنت تبحث عنتسكين أسرع، فاختر الكبسولات المملوءة بسائل، فهي تعمل خلال 5 إلى 10 دقائق فقط لأنها لا تحتاج للتفكك في المعدة، كونها في حالة شبه مذابة. أما الأقراص القابلة للذوبان فتنفرد بسرعة أكبر، حيث تتفكك خلال ثوان بمجرد ملامستها للعاب.* المعدة الفارغة أفضلPasteCancelتذوب الأقراص وتمتص بشكل أسرع على معدة فارغة، لأنها لا تتنافس مع الطعام للوصول إلى الأمعاء الدقيقة حيث يحدث الامتصاص. لكن يجب الانتباه أن بعض المسكنات مثل الإيبوبروفين والأسبرين قد تهيج المعدة، لذا ينصح بتناولها مع كمية قليلة من الطعام إذا تسببت فيعالقرص على الذوبان بشكل صحيح ويمرره عبر المريء والمعدة بكفاءة أعلى.أما القهوة فلها دور مزدوج، فالقهوة تحفز الجهاز الهضمي وتسرع وصول الدواء إلى الأمعاء، كما أن الكافيين يعزز تأثير المسكنات خاصة في علاج الصداع والشقيقة. إضافة إلى أن السوائل الساخنة تساعد الأقراص على التفكك بشكل أسرع.* الاستلقاء على الجانب الأيمن.. خدعة بسيطة بفارق كبيرقد يبدو غريبا أن طريقة جلوسك أو استلقائك تؤثر على سرعة مفعول المسكن، لكن دراسة من جامعة هوبكنز كشفت أن الاستلقاء على الجانب الأيمن هو الأفضل.فعندما تستلقي على جانبك الأيمن، تساعد الجاذبية الأرضية في وصول القرص إلى أعمق جزء في المعدة ثم إلى فتحة الأمعاء الدقيقة بسرعة.ووجد الباحثون أن القرص الذي يذوب في 10 دقائق عند الاستلقاء على اليمين، يحتاج إلى 23 دقيقة عند الوقوف أو الاستلقاء على الظهر، وإلى أكثر من 100 دقيقة عند الاستلقاء على الجانب الأيسر.متى يجب تجنب المسكنات تماما؟ليس الجميع مؤهلين لتناول مسكنات الألم دون استشارة. فمن يعانون من أمراض الكبد أو الكلى أو قرحة المعدة أو أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم، عليهم تجنب هذه المسكنات أو استشارة الطبيب قبل تناولها.وباتباع هذه النصائح البسيطة، يمكنك الحصول على تسكين أسرع وأكثر فعالية لآلامك، مع تذكر أن استشارة الصيدلي أو الطبيب تبقى ضرورية خاصة لمن يعانون أمراضا مزمنة أو يتناولون أدوية أخرى.