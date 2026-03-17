حيل علمية لتسريع مفعول مسكنات الألم

منوعات

2026-03-17 | 11:04
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
حيل علمية لتسريع مفعول مسكنات الألم
165 شوهد

يعاني الكثيرون من آلام مزعجة تدفعهم لتناول مسكنات الألم، لكنهم لا يحصلون دائما على الراحة المطلوبة.


وقد يكون السبب أنهم يتناولون النوع الخطأ، أو أن أجسامهم طورت قدر
ة على تحمل الدواء، أو ربما لأنهم لا يتناولونه بالطريقة الصحيحة.

ويبدو تناول الحبة أمرا بسيطا: تبتلعها مع الماء وتنتظر النتيجة. لكن العلم يكشف أن هناك طرقا ذكية يمكن أن تجعل المسكنات تعمل بشكل أسرع وأكثر فعالية، دون الحاجة لأدوات معقدة:

* اختر التركيبة المناسبة
ليس كل مسكن يعمل بالسرعة نفسها. فوفقا للخبراء، يبدأ الأسيتامينوفين في العمل بعد 30 إلى 45 دقيقة، بينما يحتاج الإيبوبروفين إلى 30 إلى 60 دقيقة، ويستغرق النابروكسين ساعة إلى ساعتين ليبدأ مفعوله.

وإذا كنت تبحث عن
تسكين أسرع، فاختر الكبسولات المملوءة بسائل، فهي تعمل خلال 5 إلى 10 دقائق فقط لأنها لا تحتاج للتفكك في المعدة، كونها في حالة شبه مذابة. أما الأقراص القابلة للذوبان فتنفرد بسرعة أكبر، حيث تتفكك خلال ثوان بمجرد ملامستها للعاب.


* المعدة الفارغة أفضل


تذوب الأقراص وتمتص بشكل أسرع على معدة فارغة، لأنها لا تتنافس مع الطعام للوصول إلى الأمعاء الدقيقة حيث يحدث الامتصاص. لكن يجب الانتباه أن بعض المسكنات مثل الإيبوبروفين والأسبرين قد تهيج المعدة، لذا ينصح بتناولها مع كمية قليلة من الطعام إذا تسببت في
ة على تحمل الدواء، أو ربما لأنهم لا يتناولونه بالطريقة الصحيحة.

أما القهوة فلها دور مزدوج، فالقهوة تحفز الجهاز الهضمي وتسرع وصول الدواء إلى الأمعاء، كما أن الكافيين يعزز تأثير المسكنات خاصة في علاج الصداع والشقيقة. إضافة إلى أن السوائل الساخنة تساعد الأقراص على التفكك بشكل أسرع.

* الاستلقاء على الجانب الأيمن.. خدعة بسيطة بفارق كبير
قد يبدو غريبا أن طريقة جلوسك أو استلقائك تؤثر على سرعة مفعول المسكن، لكن دراسة من جامعة جونز هوبكنز كشفت أن الاستلقاء على الجانب الأيمن هو الأفضل.

فعندما تستلقي على جانبك الأيمن، تساعد الجاذبية الأرضية في وصول القرص إلى أعمق جزء في المعدة ثم إلى فتحة الأمعاء الدقيقة بسرعة. 

ووجد الباحثون أن القرص الذي يذوب في 10 دقائق عند الاستلقاء على اليمين، يحتاج إلى 23 دقيقة عند الوقوف أو الاستلقاء على الظهر، وإلى أكثر من 100 دقيقة عند الاستلقاء على الجانب الأيسر.

متى يجب تجنب المسكنات تماما؟
ليس الجميع مؤهلين لتناول مسكنات الألم دون استشارة. فمن يعانون من أمراض الكبد أو الكلى أو قرحة المعدة أو أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم، عليهم تجنب هذه المسكنات أو استشارة الطبيب قبل تناولها.

وباتباع هذه النصائح البسيطة، يمكنك الحصول على تسكين أسرع وأكثر فعالية لآلامك، مع تذكر أن استشارة الصيدلي أو الطبيب تبقى ضرورية خاصة لمن يعانون أمراضا مزمنة أو يتناولون أدوية أخرى.
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
من اين يرث الاطفال ذكائهم؟ - سوشيل رمضان - حلقة ٢٨ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-17
Play
من اين يرث الاطفال ذكائهم؟ - سوشيل رمضان - حلقة ٢٨ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-17
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
انعدام النضوج وضعف الثقافة - حديث رمضان - حلقة ٢٨ | رمضان 2026
10:55 | 2026-03-17
Play
انعدام النضوج وضعف الثقافة - حديث رمضان - حلقة ٢٨ | رمضان 2026
10:55 | 2026-03-17
تغطية خاصّة
Play
تغطية خاصّة
العالم يبحث عن حلول لامدادات الطاقة مع اتساع نطاق الحـ.رب - تغطية خاصة | 2026
15:00 | 2026-03-16
Play
العالم يبحث عن حلول لامدادات الطاقة مع اتساع نطاق الحـ.رب - تغطية خاصة | 2026
15:00 | 2026-03-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-03-2026 | 2026
14:00 | 2026-03-16
Play
العراق في دقيقة 16-03-2026 | 2026
14:00 | 2026-03-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-16
Play
نشرة ١٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-16
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
Play
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
Play
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
Play
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
Play
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
الأكثر مشاهدة
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
من اين يرث الاطفال ذكائهم؟ - سوشيل رمضان - حلقة ٢٨ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-17
Play
من اين يرث الاطفال ذكائهم؟ - سوشيل رمضان - حلقة ٢٨ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-17
حديث رمضان
Play
حديث رمضان
انعدام النضوج وضعف الثقافة - حديث رمضان - حلقة ٢٨ | رمضان 2026
10:55 | 2026-03-17
Play
انعدام النضوج وضعف الثقافة - حديث رمضان - حلقة ٢٨ | رمضان 2026
10:55 | 2026-03-17
تغطية خاصّة
Play
تغطية خاصّة
العالم يبحث عن حلول لامدادات الطاقة مع اتساع نطاق الحـ.رب - تغطية خاصة | 2026
15:00 | 2026-03-16
Play
العالم يبحث عن حلول لامدادات الطاقة مع اتساع نطاق الحـ.رب - تغطية خاصة | 2026
15:00 | 2026-03-16
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 16-03-2026 | 2026
14:00 | 2026-03-16
Play
العراق في دقيقة 16-03-2026 | 2026
14:00 | 2026-03-16
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-16
Play
نشرة ١٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-16
من الأخير في رمضان
Play
من الأخير في رمضان
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
Play
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
Play
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
رمضان والناس
Play
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
Play
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
اوگف داگلك
Play
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
Play
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07

اخترنا لك
لمعت إنطلاقاً من برشلونة.. "أومودا وجايكو" تدخل العراق كـ"لاعب مؤثر"
06:46 | 2026-03-17
تسويقٌ من نوعٍ آخر.. مطعمٌ لبناني يُحوّل "الانذارات الاسرائليّة" إلى مادّة تسويقيّة!
05:48 | 2026-03-17
1,790 دولاراً لكيس قمامة؟ القصة الصادمة وراء حقيبة Balenciaga المثيرة للجدل
04:18 | 2026-03-17
5 إعدادات يجب تغييرها فورًا في خرائط غوغل
09:48 | 2026-03-16
ميزة خفية في أندرويد لإصلاح بطء الهاتف خلال دقائق
11:16 | 2026-03-15
تهنئة عيد الفطر 2026.. أجمل العبارات والرسائل لمعايدة الأهل والأصدقاء
04:00 | 2026-03-15

