خبراء يكشفون أسرارا فعالة للتخلص من السمنة

وأضافت موكريشيفا: "أعتقد أنه من الممكن التغلب على السمنة، ولكن للأسف، أعتقد شخصيًا أن الأمر سيستغرق عدة أجيال. علينا أن نعتاد على ذلك، وأن نُهيّئ أنفسنا لفكرة أن تناول الطعام، على سبيل المثال، يجب أن يكون قليلًا جدًا، وأن يتناسب مع النشاط البدني الذي نمارسه في حياتنا اليومية".بدوره اشار الأكاديمي الروسي ديدوف في تصريحات سابقة إلى أن سوء التغذية مع نمط الحياة الخامل يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على صحتنا.في سياق متصل قال خبراء في التغذية إن توقيت تناول وجبة الفطور يلعب دورا محوريا في التحكم بمستويات وحماية صحة القلب.ويوصي الخبراء بتناول وجبة فطور متوازنة خلال ساعتين من الاستيقاظ، لما لذلك من أثر إيجابي في تنظيم الشهية وتقليل احتمالات الإفراط في تناول الطعام أو إلى وجبات خفيفة غير صحية لاحقا خلال اليوم، ما يحمي القلب ويدعم خفض الكوليسترول.