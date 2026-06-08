صدمة في إيطاليا.. 45% يعترفون بخيانة شركائهم رغم التمسك بالقيم العائلية

وبحسب البيانات، تأتي بين الدول الأعلى أوروبياً في معدلات الخيانة، وسط تغيرات متسارعة في طبيعة العلاقات العاطفية.ويرى خبراء أن مفهوم الخيانة لم يعد يقتصر على العلاقات الجسدية، بل امتد ليشمل الارتباطات العاطفية والعلاقات الافتراضية عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.كما ساهم انتشار تطبيقات التعارف في تسهيل تكوين العلاقات الجديدة، فيما أظهرت مؤشرات أن بعض المناطق الإيطالية سجلت معدلات مرتفعة في استخدام منصات التعارف خارج إطار الزواج.ورغم ذلك، يؤكد علماء الاجتماع أن هذه الأرقام تعكس تحولات اجتماعية فرضها العصر الرقمي أكثر من كونها دليلاً على انهيار الأسرة الإيطالية.