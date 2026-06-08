قم بهذا الامر يومياً لإطالة العمر.. النساء هن الأولى

وأظهرت نتائج الدراسة أن النساء اللواتي يقطعن نحو 4 آلاف خطوة يومياً يتمتعن بانخفاض ملحوظ في احتمالات الوفاة المبكرة مقارنة بمن تقل مستويات نشاطهن البدني، ما يعزز أهمية الحركة اليومية حتى وإن كانت بمعدلات معتدلة.وأوضح الباحثون، أن هدف 10 آلاف خطوة اكتسب شعبيته على نطاق واسع عبر السنوات، لكنه لا يستند إلى دليل علمي حاسم يحدد هذا الرقم بوصفه الحد الأدنى لتحقيق الفوائد الصحية.وأكدت الدراسة أن أي زيادة في النشاط البدني اليومي يمكن أن تنعكس إيجاباً على صحة القلب وطول العمر، خاصة لدى الأشخاص الذين يجدون صعوبة في بلوغ أهداف مرتفعة من الحركة.وشدد فريق البحث، الذي ضم مختصين من ، على أن العامل الأهم يتمثل في الاستمرار بالحركة وزيادة عدد الخطوات تدريجياً، مشيرين إلى أن الانتظام في المشي يسهم في خفض مخاطر الوفاة المبكرة وأمراض القلب لدى النساء المتقدمات في العمر.