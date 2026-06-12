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سلمى حايك تخطف الأضواء بافتتاح كأس العالم 2026
منوعات
2026-06-12 | 16:12
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
630 شوهد
شهد ملعب مكسيكو سيتي لحظة استثنائية مع انطلاق
كأس العالم
2026، حيث تحولت مراسم الافتتاح إلى احتفالية مزجت بين الموسيقى والثقافة وكرة القدم بحضور نخبة من أبرز نجوم
أمريكا
اللاتينية.
وكان في مقدمة النجوم الحاضرين، المطربة الكولومبية
شاكيرا
، والممثلة والمنتجة المكسيكية
سلمى حايك
التي لعبت دورا محوريا في الترحيب بالعالم.
وقبل دقائق من انطلاق المباراة الافتتاحية بين
المكسيك
وجنوب إفريقيا، دخلت
سلمى
حايك إلى أرض الملعب لتقدم رسالة حملت مشاعر الفخر والانتماء لبلادها.
وظهرت حايك في منتصف الملعب بصفتها السفيرة العالمية لكأس العالم لكرة القدم 2026، وألقت كلمة نيابة عن بلدها أمام الجماهير الحاضرة، وملايين المتابعين حول العالم.
وقالت في مستهل كلمتها: "تعود
كأس العالم
إلى هذه الأرض، إلى هذا الملعب، وبالتعاون مع كندا والولايات المتحدة نرحب بالعالم أجمع، بينما نستقبل أعلام الدول الـ48 المتأهلة إلى كأس العالم 2026".
وأضافت الممثلة المولودة في ولاية
فيراكروز
، أن الشعب المكسيكي يشعر بفخر عميق لاستضافة المباراة الافتتاحية لهذا الحدث الرياضي العالمي، مؤكدة أن كرة القدم تظل لغة مشتركة تجمع الشعوب والثقافات المختلفة.
وإلى جانب حضورها المؤثر، خطفت النجمة البالغة من العمر 59 عاما الأنظار بإطلالة أنيقة باللون الأحمر، حيث ظهرت ببدلة رسمية الطابع، مؤلفة من جاكيت كلاسيكية وسروالا واسع الأرجل، وارتدت تحتها قميصا مزينا بنقشة الورود ووشاح ملون حول العنق من دار "غوتشي" الإيطالية.
وأكملت إطلالتها بحذاء أسود بكعب عال، فيما تركت شعرها الداكن منسدلا بطريقة بسيطة وأنيقة.
وعقب انتهاء كلمتها، جلست سلمى حايك في المقصورة الرئيسية للملعب إلى جانب رئيس
الاتحاد الدولي لكرة القدم
(فيفا)
جياني إنفانتينو
.
وشهد الحفل مشاركة مجموعة من أبرز نجوم الغناء في
أمريكا
اللاتينية، حيث قدمت شاكيرا عروضا موسيقية ضخمة أضفت أجواء احتفالية على انطلاق البطولة.
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