سلمى حايك تخطف الأضواء بافتتاح كأس العالم 2026

وكان في مقدمة النجوم الحاضرين، المطربة الكولومبية ، والممثلة والمنتجة المكسيكية التي لعبت دورا محوريا في الترحيب بالعالم.وقبل دقائق من انطلاق المباراة الافتتاحية بين وجنوب إفريقيا، دخلت حايك إلى أرض الملعب لتقدم رسالة حملت مشاعر الفخر والانتماء لبلادها.وظهرت حايك في منتصف الملعب بصفتها السفيرة العالمية لكأس العالم لكرة القدم 2026، وألقت كلمة نيابة عن بلدها أمام الجماهير الحاضرة، وملايين المتابعين حول العالم.وقالت في مستهل كلمتها: "تعود إلى هذه الأرض، إلى هذا الملعب، وبالتعاون مع كندا والولايات المتحدة نرحب بالعالم أجمع، بينما نستقبل أعلام الدول الـ48 المتأهلة إلى كأس العالم 2026".وأضافت الممثلة المولودة في ولاية ، أن الشعب المكسيكي يشعر بفخر عميق لاستضافة المباراة الافتتاحية لهذا الحدث الرياضي العالمي، مؤكدة أن كرة القدم تظل لغة مشتركة تجمع الشعوب والثقافات المختلفة.وإلى جانب حضورها المؤثر، خطفت النجمة البالغة من العمر 59 عاما الأنظار بإطلالة أنيقة باللون الأحمر، حيث ظهرت ببدلة رسمية الطابع، مؤلفة من جاكيت كلاسيكية وسروالا واسع الأرجل، وارتدت تحتها قميصا مزينا بنقشة الورود ووشاح ملون حول العنق من دار "غوتشي" الإيطالية.وأكملت إطلالتها بحذاء أسود بكعب عال، فيما تركت شعرها الداكن منسدلا بطريقة بسيطة وأنيقة.وعقب انتهاء كلمتها، جلست سلمى حايك في المقصورة الرئيسية للملعب إلى جانب رئيس (فيفا) .وشهد الحفل مشاركة مجموعة من أبرز نجوم الغناء في اللاتينية، حيث قدمت شاكيرا عروضا موسيقية ضخمة أضفت أجواء احتفالية على انطلاق البطولة.