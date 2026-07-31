هل يُعد الإعجاب بمنشور على مواقع التواصل خيانة؟ تقرير يثير الجدل حول حدود الوفاء الرقمي

وأثار تقرير نشرته صحيفة الفرنسية نقاشا واسعا حول ما إذا كان الإعجاب بمنشورات شخص آخر أو التفاعل المتكرر مع محتواه يمكن أن يُعد شكلاً من أشكال الخيانة، في ظل اختلاف مفاهيم الوفاء بين الأزواج والشركاء.ويشير التقرير إلى أن ما يُعرف بـ"الخيانة الدقيقة" أو Micro-cheating أصبح مصطلحا متداولا لوصف تصرفات لا تصل إلى إقامة علاقة عاطفية أو جسدية، لكنها قد تُثير شعور الطرف الآخر بانتهاك الثقة، مثل الإعجابات المتكررة، أو التعليقات ذات الطابع الشخصي، أو المحادثات التي تُخفى عن الشريك.ويرى مختصون في العلاقات أن هذه التصرفات لا يمكن اعتبارها بالمعنى التقليدي، لكنها قد تتحول إلى مشكلة عندما تتجاوز الحدود التي اتفق عليها الشريكان أو عندما تتسبب في فقدان الثقة بينهما.كما يلفت التقرير إلى أن والذكاء الاصطناعي أعادا تشكيل مفهوم العلاقات العاطفية، إذ أصبحت الحدود بين التفاعل الاجتماعي الطبيعي والسلوك الذي قد يُفسر على أنه خيانة أكثر ضبابية من أي وقت مضى.ويؤكد خبراء أن تعريف الخيانة لا يخضع لقاعدة واحدة تنطبق على الجميع، بل يعتمد على طبيعة العلاقة، والتفاهم بين الطرفين، وما يعتبره كل شريك مقبولا أو مرفوضا داخل العلاقة.