ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر بانتظام؟

وبحسب صحيفة "التلغراف" البريطانية، فإن تناول الجزر بانتظام، سواء كان نيئًا أو مطهوًا، يمد الجسم بعناصر غذائية مهمة، أبرزها مركبات تتحول داخل الجسم إلى "فيتامين أ"، الذي يسهم في تقوية جهاز المناعة، والحفاظ على الرؤية، والحد من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.وتشير دراسات حديثة إلى أن تناول نحو 300 غرام من الجزر أسبوعيًا قد يرتبط بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع بنسبة تصل إلى 15%. ويرجع الباحثون هذا التأثير إلى مركب طبيعي يُعرف باسم البولي أسيتيلين، الذي يعتقد أنه يساعد في تنظيم الالتهابات وحماية الخلايا، وليس إلى الكاروتينات كما كان يُعتقد سابقًا.ويتميز الجزر أيضًا باحتوائه على نسبة مرتفعة من الألياف الغذائية، ما يدعم عملية الهضم، ويعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، ويساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول، الأمر الذي قد يقلل من الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالسكر والدهون.ويرى مختصون أن صحة الأمعاء تنعكس على وظائف أخرى في الجسم، إذ تسهم البكتيريا النافعة في دعم المناعة، وتحسين الحالة النفسية، وجودة النوم.وفي جانب آخر، تشير أبحاث أولية إلى أن المركبات النباتية الموجودة في الجزر قد تمنح البشرة حماية إضافية من أضرار ، كما يدرس العلماء دورها المحتمل في تقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد، إلا أن هذه النتائج لا تزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيدها.