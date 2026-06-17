طرق تعديل النظام الغذائي خلال فترة الطقس الحار

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
الطريق الى الكأس
من
02:15 PM
الى
03:15 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
النرويج تخطف فوزاً صعباً من العراق في نهائيات كأس العالم
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
كأس العالم 2026
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-567319-639173026737463179.jpg
طرق تعديل النظام الغذائي خلال فترة الطقس الحار
منوعات
2026-06-17 | 10:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
35 شوهد
السومرية نيوز
– منوعات
أفاد خبراء هيئة الجودة الروسية (Roskachestvo) أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير طبيعي يسبب ضغطا إضافيا على القلب والأوعية الدموية، والغدد الصماء، والجهاز الهضمي.
ولكن وفقا لهم، تساعد التعديلات الغذائية السليمة على تقليل خطر الإصابة بضربة الشمس، والتورم، والإرهاق دون الحاجة إلى اتباع حميات غذائية صارمة.
ويوصي خبراء الهيئة بالتركيز على الأطعمة النباتية، مثل الخضار، والخضراوات الورقية، والثمار، وفواكه، لأنها تحتوي على البوتاسيوم والمغنيسيوم، اللذين يدعمان وظائف القلب ويقللان من فقدان الإلكتروليت عن طريق التعرق. كما تعزز الألياف الموجودة في الأطعمة النباتية تنظيف الأمعاء بلطف، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة خلال فترات انخفاض نشاط الإنزيمات نتيجة ارتفاع درجة الحرارة.
أما الأطعمة الدسمة، والوجبات السريعة، والإفراط في تناول
الملح
في الطقس الحار فتؤدي إلى احتباس الماء، ما يسبب ارتفاع مستوى ضغط الدم وشعورا بالثقل. لذلك، ينبغي زيادة نسبة الفواكه والخضراوات الموسمية الطازجة في كل وجبة إلى 50 بالمئة على الأقل.
ويشير الخبراء، إلى الجسم غالبا ما يفتقر في درجات الحرارة المرتفعة إلى العناصر الغذائية الدقيقة الأساسية. ويمكن معالجة هذا النقص جزئيا بإضافة أطعمة وظيفية غنية بالعناصر الغذائية الأساسية إلى النظام الغذائي. ولا يتطلب هذا تغييرا جذريا في العادات الغذائية، ولكنه يساهم في دعم منظومة المناعة وتوازن الطاقة.
وبالطبع ينصح الخبراء بشرب الماء النظيف بكميات صغيرة على مدار اليوم وتجنب المشروبات الغازية المحلاة والكحول. ويفضل استبدال القهوة والشاي المركز بمشروبات الأعشاب أو عصائر الفاكهة الخالية من السكر.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
"ميتا" تتيح تعديل تعليقات إنستغرام خلال فترة زمنية محدودة
08:18 | 2026-04-10
الاتصالات تعلن قطع خدمة الانترنت لمدة ساعة ونصف خلال فترة الامتحانات
12:01 | 2026-05-19
القاضي زيدان يشكر بترايوس على جهوده التي بذلها خلال فترة عمله في العراق
06:32 | 2026-05-16
وزارة التعليم تمدد فترة التقديم للدراسات العليا داخل العراق
06:21 | 2026-06-08
نظام
غذائي
السومرية نيوز
سومرية نيوز
السومرية
الخالي
الخال
السري
الملح
البو
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بماذا فاجأ هالاند ايمن حسين؟
كأس العالم 2026
43.84%
03:35 | 2026-06-17
بماذا فاجأ هالاند ايمن حسين؟
03:35 | 2026-06-17
أول تعليق من الحارس جلال حسن عقب الخسارة أمام النرويج
كأس العالم 2026
21.44%
05:16 | 2026-06-17
أول تعليق من الحارس جلال حسن عقب الخسارة أمام النرويج
05:16 | 2026-06-17
المرور تصدر توجيهات جديدة للسائقين خلال شهر محرم الحرام
محليات
17.41%
04:09 | 2026-06-16
المرور تصدر توجيهات جديدة للسائقين خلال شهر محرم الحرام
04:09 | 2026-06-16
العثور على جثة الطفلة الكربلائية "رقية" بمصيف "أحمد آوا" – عاجل
محليات
17.32%
06:00 | 2026-06-17
العثور على جثة الطفلة الكربلائية "رقية" بمصيف "أحمد آوا" – عاجل
06:00 | 2026-06-17
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد الكرادة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-17
ناس وناس
بغداد الكرادة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-17
عشرين
ارث الفساد.. كلما جاءت حكومة لعنت اختها! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٩ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-16
عشرين
ارث الفساد.. كلما جاءت حكومة لعنت اختها! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٩ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-16
الطريق الى الكأس
كيف يوقف العراق خطورة هالاند؟ خطة عبور النرويج - الطريق الى الكأس - الحلقة ٣ | 2026
14:15 | 2026-06-16
الطريق الى الكأس
كيف يوقف العراق خطورة هالاند؟ خطة عبور النرويج - الطريق الى الكأس - الحلقة ٣ | 2026
14:15 | 2026-06-16
نشرة أخبار السومرية
١٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-16
نشرة أخبار السومرية
١٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-16
Live Talk
الأول من محرم: يوم غيّر مجرى التاريخ - Live Talk م٢ - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-16
Live Talk
الأول من محرم: يوم غيّر مجرى التاريخ - Live Talk م٢ - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-15
صباحكم أحلى مع سلمى
صح وخطأ 15-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-15
صباحكم أحلى مع سلمى
صح وخطأ 15-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-15
طل الصباح
الطقس - لازم تختار 15-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-15
طل الصباح
الطقس - لازم تختار 15-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-15
استديو Noon
14-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-14
استديو Noon
14-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-14
علناً
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
علناً
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد الكرادة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-17
ناس وناس
بغداد الكرادة - ناس وناس م٩ - الحلقة ٦٠ | الموسم 9
04:00 | 2026-06-17
عشرين
ارث الفساد.. كلما جاءت حكومة لعنت اختها! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٩ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-16
عشرين
ارث الفساد.. كلما جاءت حكومة لعنت اختها! - عشرين م٥ - الحلقة ٣٩ | الموسم 5
15:15 | 2026-06-16
الطريق الى الكأس
كيف يوقف العراق خطورة هالاند؟ خطة عبور النرويج - الطريق الى الكأس - الحلقة ٣ | 2026
14:15 | 2026-06-16
الطريق الى الكأس
كيف يوقف العراق خطورة هالاند؟ خطة عبور النرويج - الطريق الى الكأس - الحلقة ٣ | 2026
14:15 | 2026-06-16
نشرة أخبار السومرية
١٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-16
نشرة أخبار السومرية
١٦ حزيران ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-06-16
Live Talk
الأول من محرم: يوم غيّر مجرى التاريخ - Live Talk م٢ - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-16
Live Talk
الأول من محرم: يوم غيّر مجرى التاريخ - Live Talk م٢ - الحلقة ٤٨ | الموسم 2
11:00 | 2026-06-16
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-15
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 15-06-2026 | 2026
13:00 | 2026-06-15
صباحكم أحلى مع سلمى
صح وخطأ 15-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-15
صباحكم أحلى مع سلمى
صح وخطأ 15-6-2026 | 2026
02:30 | 2026-06-15
طل الصباح
الطقس - لازم تختار 15-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-15
طل الصباح
الطقس - لازم تختار 15-6-2026 | 2026
00:30 | 2026-06-15
استديو Noon
14-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-14
استديو Noon
14-6-2026 | 2026
07:00 | 2026-06-14
علناً
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
علناً
من دروس الموصل وسبايكر الى مواجهة الفساد... تحديات بناء الدولة ومسؤولية الاطار - الحلقة ٣ | الموسم ٥
15:30 | 2026-06-11
اخترنا لك
دراسة لاطلاق "آيفون" قابل للطي
01:59 | 2026-06-17
تحذير من "عدو خفي" داخل مكيف السيارة.. لا تهملوا الامر
11:30 | 2026-06-16
خطوة طال انتظارها... واتساب يطوّر خاصية جدولة الرسائل
05:29 | 2026-06-16
نداء عاجل للحكومات... "اليونيسف" تدق الناقوس: أطفال العالم بخطر!
04:01 | 2026-06-16
تحذيرات خلال الصيف.. عدو خفي داخل السيارة
02:19 | 2026-06-16
استبدال كسوة الكعبة المشرفة
01:43 | 2026-06-16
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.