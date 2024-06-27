مفوضية الانتخابات تعلن تمديد تسجيل الراغبين بخوض انتخابات برلمان كردستان

وذكرت المفوضية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، فأنه "نظرا لتحديد موعد انتخابات برلمان كردستان العراق في 20 تشرين الاول 2024، وجه رئيس الادارة الانتخابية القاضي عباس الفتلاوي تمديد مدة تسجيل التحالفات والاحزاب والمرشح الفرد ومرشحي الافراد للمكونات الراغبة في المشاركة بانتخابات برلمان اقليم كردستان العراق 2024".واضافت ان "التمديد سيكون لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 2024/7/4".