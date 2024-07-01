توجيه برلماني بتشكيل لجنة تحقيقية في عقود الأراضي الزراعية "الفاسدة"

وقال الخزعلي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، "وجهنا بتشكيل لجنة تحقيقية في العقود للأراضي الزراعية المستحوذ عليها من قبل مافيات الأراضي في كل المحافظات، مع تأكيدنا على فسخ العقود الغير مستغله"، مؤكدا على "ضرورة دعم الخريجين من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين والفلاحين والمستثمرين من أصحاب الكفاءة المالية والفنية".التغريدة ادناه: