هل سيكون بارزاني مفتاح حل الازمات السياسية في العراق؟

السومرية نيوز – خاص

اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، ان زعيم الحزب مسعود بارزاني سيكون له دورا في حل قضية رئيس البرلمان، مشيرا الى ان زيارته لبغداد مهمة جدا.

وقال عضو الحزب هيثم المياحي لـ السومرية نيوز، ان "رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني لم يزور بغداد منذ 2017 – 2024 بسبب كثرة المشاكل والارهاصات بين بغداد واربيل وعدم التوافق على الكثير من الأمور والصعوبات التي واجهتها القومية الكردية بسبب تأخر الرواتب والخلافات على الانتخابات وغير ذلك"، مبينا ان "زيارة بارزاني لبغداد مهمة جدا وأثبتت للعراقيين جميعا بان تاثير بارزاني مهم جدا".

وأضاف ان "بارزاني جزء من العملية السياسية العراقية وصاحب اكبر واقدم حزب سياسي منظم في العراق"، لافتا الى ان "زعامات الاطياف العراقية تتهافت على اللقاء ببارزاني لحل جميع المشاكل الموجودة وخاصة في الاجتماع الذي عقد بينه وبين الاطار التنسيقي".

وذكر ان "بارزاني سيكون له دور في حل قضية رئيس البرلمان"، لافتا الى ان "المكون السني اعتمد منذ فترة على شخصية بارزاني للاتزان والمقبولية داخل المكون لحل الازمات".

وبين ان "بارزاني سيحقق نتائج إيجابية في حل الازمة السنية والخلافات بينهم"، مشيرا الى انه "تدخل بطلب من زعامات السنة لحل الازمات في 2016 و2018".