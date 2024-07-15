للتنسيق الأمني.. قاسم الأعرجي يلتقي طالباني في السليمانية

وقال مكتب الأعرجي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، وصل مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، إلى السليمانية على رأس وفد أمني رفيع".وأضاف المكتب، أن "الأعرجي، التقى برئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، وجرى خلال اللقاء، بحث التنسيق الأمني وما تمخض من مخرجات اجتماع مجلس الأمن الوطني الأخير".وذكرت مستشارية الامن القومي في وقت سابق من اليوم الاثنين، ان مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وصل إلى السليمانية على رأس وفد أمني رفيع.