الكشف عن رسالة من الحلبوسي الى السليمان بعد حديثه عن "الإقليم"

كشف تحالف تقدم، الثلاثاء، عن رسالة من رئيسه محمد الحلبوسي الى الشيخ رعد السليمان بعد حديث الأخير بخصوص موضوع "الإقليم".

وكشف عضو التحالف براء النمر في تغريدة على منصة "أكس"، نص رسالة الحلبوسي‬⁩ الى السليمان جواباً على رسالة هاتفية منه، عقب تصريحاته بخصوص الاقليم.

وجاء في الرسالة "شيخ شغلك هذا مو صحيح وغير مقبول ويسبب فتنة ويدخلنا في متاهات نحن في غنى عنها، كما اننا لا نعرف من يقف خلف تصريحاتك الاخيرة".

وأضاف الحلبوسي بحسب الرسالة "‏الوضع الاقليمي خطر فلا تخلون او تسمحون لهذه الفتن ان تجعل من مناطقكم وقود نار".