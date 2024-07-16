العراق يدين الهجوم على مسجد بعُمان: نساند السلطنة

وقالت الوزارة في بيان، إنها "تعرب عن إدانة واستنكار جمهورية العراق للاعتداء الذي تعرض له أحد المساجد في سلطنة عمان الشقيقة".





وشهدت عُمان، مساء الاثنين، اطلاق نار على مسجد في العاصمة مسقط، اسفر عن سقوط ضحايا. وأكدت الوزارة "مساندتها لحكومة وشعب السلطنة"، كما تعرب عن "تعاطفها مع عوائل ضحايا هذا الاعتداء وتجدد رفضها لكافة أشكال العنف".وشهدت عُمان، مساء الاثنين، اطلاق نار على مسجد في العاصمة مسقط، اسفر عن سقوط ضحايا.