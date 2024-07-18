النجباء تكشف عن هدف الوجود الامريكي: جر العراق إلى التطبيع

وقال الياسر في حديثه لبرنامج (عشرين) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "التواجد الامريكي في العراق غير شرعي، وملف اخراج القوات الامريكية ضُمن ببرنامج الحكومة الحالية".واضاف، ان "الهدنة التي منحت لاخراج القوات الامريكية لم تثمر عن نتائج، والكعبي اول من شكل جبهة الاسناد لغزة".وتابع ان "المقاومة تقرأ الجو الاقليمي ولا يوجد قرار بالتصعيد"، مبيناً انه "بعد اغتيال المهندس وسليماني نشأت عناوين مقاومة جديدة".وبين ان "الطائرات الامريكية القاصفة والاستطلاعية تجوب سماء العراق 24 ساعة، وواشنطن تحرك فكرة وجود داعش بالتزامن مع مساعي إخراجها من العراق".واوضح، ان "المساحة متوفرة للسوداني لإخراج القوات الامريكية، والمقاومة تدفع ضريبة الوجود الامريكي"، لافتا الى ان "امريكا تريد العراق ساحة لتصفية حساباتها".واشار الى ان "رئيس الوزراء لا يستطيع حماية نفسه اذا ارادت امريكا استهدافه، والوجود الامريكي هدفه جر العراق إلى التطبيع".وبشأن انبوب البصرة -العقبة، اكد الياسر، انه "يخدم اسرائيل، ونحن في حرب مفتوحة معها"، مردفاً ان "امريكا جعلت العراق ارض معركة".