السوداني: وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي من الغذاء

السومرية نيوز – سياسة

اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عن وصول العراق إلى الاكتفاء الذاتي من الغذاء، فيما أشار الى انه لا يوجد مبرر لأي جهة أمنية لتأمين احتياجاتهم من هيئة التصنيع الحربي.

وقال السوداني في كلمة له خلال افتتاح عدداً من مصانع الإنتاج الحربي ومعامل التأهيل وتابعتها السومرية نيوز، ان "إنتاج هيئة التصنيع الحربي استخدمت فيه أحدث الخطوط من شركات عراقية وتركية"، مبينا ان "التصنيع الحربي أحد أهم متطلبات السيادة".

وأضاف "نؤسس اليوم لصناعة عسكرية لتأمين متطلبات أجهزتنا الأمنية"، لافتا الى "اننا وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي من الغذاء".

وذكر "واجهنا أعتى موجة إرهابية عرفها التأريخ طيلة عقدين من الزمن"، موضحا ان "التحديات الأمنية تبقى حاضرة رغم الانتصار على الإرهاب".

وبين ان "هناك دعم واضح للصناعات الحربية"، لافتا الى "وجود رؤية لصناعة عسكرية تؤمن سيادة العراق".

ولفت الى ان "منتجات التصنيع الحربي وفق القوانين تسوق إلى احتياجات الوزارات الأمنية"، مشددا على "إعادة النظر في كل اللجان المعنية بالتعاقدات وفي تسليم مادة السكراب".