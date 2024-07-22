انطلاق أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "محمد شياع السوداني افتتح أعمال مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات".

وفي وقت سابق، قالت عضو لجنة مكافحة المخدرات في البرلمان مديحة المكصوصي، في تصريح لصحيفة العربي الجديد، القطرية تابعته السومرية نيوز، إن "الحكومة العراقية تولي اهتماماً كبيراً بملف محاربة المخدرات، لما لهذه الآفة من خطورة كبيرة على المجتمع العراقي في زيادة نسب الجرائم المختلفة".وأضافت أن "العراق نجح في تشكيل لجنة وغرفة عمليات مشتركة مع دول الجوار وبعض دول العالم لتتبع تجار المخدرات، خاصة ضمن الشبكات الدولية، وحقق نجاحاً في كشف الكثير من تلك الشبكات والقبض على تجار دوليين خطرين على مستوى المنطقة والعالم"، لافتة الى أن "المؤتمر الدولي الذي تنوي بغداد استضافته قريباً لمكافحة المخدرات مهم جداً".وذكرت ان "هذا المؤتمر سوف يخرج بتوصيات مهمة، منها زيادة التعاون والتنسيق في هذه الحرب، وتوسعة التعاون وتبادل المعلومات، لمنع هذه التجارة ونقلها ما بين الدول كافة"، موضحة ان "التوصيات التي سيخرج بها وزراء الداخلية لدول المنطقة وغيرها ستكون ملزمة التنفيذ لتلك الدول، ما سيكون له أثر إيجابي في حرب العراق ضد المخدرات".