تضمن العفو العام والأحوال.. جدول أعمال جلسة البرلمان ليوم الأربعاء

تنشر السومرية نيوز، جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم الأربعاء المقبل.



ويتضمن جدول الأعمال أدناه نصه ست فقرات أولها التصويت على مشروع قانون تعديل قانون الملاك.

كما تضمن الجدول القراءة الاولى لمشاريع قوانين، الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي، مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، قانون تعديل قانون العفو العام.