القدو: إطلاق سراح دواعش سوريا رسالة للوفد العراقي المفاوض في واشنطن

وقال القدو في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اطلاق قوات سوريا الديمقراطية سراح المعتقلين الدواعش بعد اعتقالهم لستة أعوام، جاء بأمر من قبل قوات الاحتلال الامريكية وذلك للضغط على الحكومة العراقية وإرسال رسالة الى المفاوضين العراقيين في واشنطن بشأن انهاء تواجد التحالف الدولي في العراق".وأضاف القدو، أن "الرسالة مفادها إن العراق اذا قام بإخراج القوات الامريكية، فإنه سيواجه خطر دخول الدواعش الى الأراضي العراقية من جديد"، مستدركا بالقول إن "القوات العراقية بمختلف صنوفها جاهزة ومؤمّنة للحدود مع الجارة سوريا، ولا وجود لخطر تسلل هذه المجاميع الإرهابية".ودخل الجيش العراقي، السبت (27 تموز 2024) بحالة الإنذار والتأهب القصوى على الحدود العراقية السورية، خاصة بعد اعلان قوات سوريا الديمقراطية (قسد) إطلاق سراح المئات من المحتجزين في سجونها، بينهم أعداد من المنتمين إلى تنظيم داعش، وآخرون متهمون بجرائم غالبيتها تتعلق بالإرهاب بعضهم يحملون الجنسية العراقية.