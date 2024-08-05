برلمانية تطالب التحقيق بأموال حولت عن طريق بيع العملة

كشفت النائبة عالية نصيف، عن تقديمها طلبا بفتح تحقيق يخص أموال حولت عن طريق نافذة بيع العملة لشراء الذهب والمعادن الثمينة.

وقالت نصيف في تغريدة على منصة "أكس"، "قدّمنا طلباً إلى رئيس جهاز الأمن الوطني وإلى الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية بفتح تحقيق بشأن مصادر الأموال التي حولت عن طريق نافذة بيع العملة لشراء الذهب والمعادن الثمينة خلال 2024".

وأضافت "طلبنا منهم التأكد من صحة الإجراءات في الكمارك والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وكذلك التأكد من عمليات البيع في الأسواق ومن هم المستفيدون الحقيقيون من شراء الذهب وذلك لوجود معلومات مؤكدة بأن سبب ارتفاع مبيعات الدولار للنافذة هو استيراد كميات كبيرة من الذهب وفقدان المشتري".

ولفتت نصيف الى أن "هذا الذهب لا يباع في الأسواق وإنما يعاد صهره وتهريبه إلى خارج العراق والاستفادة من فرق سعر الصرف الرسمي والموازي بالإضافة إلى إضفاء شرعية على أموال مستحصلة عن طريق الفساد"، مضيفة "‏هكذا يتم ضرب الاقتصاد الوطني، والضحية هو المواطن البسيط الذي لا يجد قوت يومه".