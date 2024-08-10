الجبوري: جسد العملية السياسية في محافظاتنا قد شاخ والدماء الحالية فاسدة

وذكر الجبوري في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "للأسف الشديد وصلنا كمكوّن إلى مرحلة من التشرذم والانقسام لم نصل إلى مثلها من قبل ففي جميع المراحل السابقة وحتّى في حالة الخلاف فالحوارات مستمرة والاحترام متبادل والقرار يمضي بالأغلبية وبلا خصومات واستهدافات ودعاوى وسجون".وأشار الى أن "جسد العملية السياسية في محافظاتنا قد شاخ وأن الدماء الحالية فاسدة ويجب أن تُستبدل.. هذه هي الحقيقة المرة.. ولك الله يا عراق".