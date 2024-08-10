العراق يعلق على هجوم "التابعين"

السومرية نيوز – سياسي

استنكرت وزارة الخارجية العراقية، الاعتداء الإسرائيلي الهمجي الذي استهدف فجر السبت مدرسة "التابعين" في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "نعرب عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداء الإسرائيلي الهمجي الذي استهدف فجر السبت مدرسة "التابعين" في حي الدرج شرق مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء".

وأضاف ان "هذه الاعتداءات المتكررة ضد المدنيين تُعَدُّ انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، بما في ذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما تُظهر تجاهل الكيان الإسرائيلي للمبادرات الدولية الهادفة إلى وقف العدوان على غزة".

وجدد "التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في محنته"، مؤكدة "على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي، والدول الإسلامية خاصة، موقفاً حازماً وموحداً لإيقاف هذه الجرائم الإسرائيلية المستمرة وتوفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني الأعزل".