الجبهة التركمانية: لن نقبل بمخرجات جلسة بغداد وسنلجأ الى القضاء

وقال كوبرلو في حديث خلال نشرة السومرية المسائية، ان "جبهة تركمان كركوك تمثل تركمان في العراق في اعتراضهم على جلسة مجلس محافظة كركوك التي عقدت في فندق الرشيد وعدم الاعتراف بها ولا بمخرجاتها".وأضاف ان "مجلس محافظة كركوك الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اكد على التوافق بين جميع المكونات من اجل اختيار المناصب في المحافظة حتى وان لم تكن ضمن الاستحقاق الانتخابي"، مبينا ان "رئيس السن لايستطيع احد ان يخرجه من منصبة والجلسة المضية تم رفعها ولم تترك مفتوحة وعليه لا يمكن عقد جلسة جديدة دون اعلامه وهذا لم يتم".وأشار كوبرلو الى ان "الجبهة التركمانية ستتقدم بشكوى لدى المحكمة الاتحادية العليا للأسباب التي المذكورة، كما رفعنا شكوى ضد نتائج صناديق الاقتراع وكسبناها سنكسب هذا الطعن بنتائج الجلسة".وبين ان "قرار المحكمة الاتحادية سيحدد ما سنقوم به بعد ذلك"، موضحا ان "التركمان ينتظرون النتائج من اجل موقف المعارضة من عدمه"، لافتا الى ان "هذا القرار جاء لتعزيز ثقافة الاقصاء والتهميش وتثبيط ناخبي التركمان بانهم حتى وان فازوا لن يحصلوا على منصب يؤهلهم لإدارة المحافظة".