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لقاء في بغداد.. تفاصيل المباحثات بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية السعودي
سياسة
2024-08-22 | 07:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,010 مشاهدة
السومرية نيوز – سياسة
بحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس 22 أب/ أغسطس 2024، مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود، العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة العربية السعودية.
المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود".
وأوضح، ان "اللقاء، تناول العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة العربية السعودية، وآفاق تطويرها وتنميتها في جميع المجالات، ولاسيما السياسية والاقتصادية، وتعزيز الشراكات المثمرة، وتفعيل المجلس التنسيقي العراقي السعودي، بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين".
وأضاف، ان "اللقاء، شهد استعراض أهمّ التطورات في المنطقة، وتداعيات استمرار العدوان في غزّة، وضرورة استمرار العمل المشترك وتنسيق الجهود العربية والدولية لإيقاف العدوان، وحثّ المجتمع الدولي نحو الاضطلاع بكامل دوره لمنع مأساة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ أكثر من عشرة أشهر ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وحقّه التاريخي في الحياة على أرضه".
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