مجلس النواب يعقد جلسة جديدة بحضور 170 نائباً

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، افتتح اعمال الجلسة رقم 9 من الفصـــل التشريعـــي الثاني للسنـة التشريعية الثالثة - الـــدورة الانتخابية الخامسة".وأضاف، أن الجلسة عقدت "بحضور 170 نائباً".