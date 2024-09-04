خلال اجتماع الإطار.. السوداني يؤكد على محاسبة من يثبت تقصيره بمسألة الخروقات بمكتبه

السومرية نيوز – سياسي

اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على محاسبة من يثبت تقصيره بمسألة الخروقات بمكتبه.

وقال بيان للإطار التنسيقي ورد لـ السومرية نيوز، ان "الاطار التنسيقي عقد اليوم الأربعاء، اجتماعه الدوري رقم 202 في مكتب محسن المندلاوي رئيس مجلس النواب بالإنابة".

وأضاف ان "الاطار التنسيقي استمع الى ملخص من رئيس الوزراء حول ما يتم تداوله من خروقات من بعض موظفي مكتبه ".

واكد السوداني "اهمية محاسبة كل من يثبت تقصيره"، معبرا عن دعمه "للقضاء في تحقيقاته واجراءاته".

وعبر الإطار التنسيقي عن دعمه "للجهود التي تقوم بها السلطة القضائية في هذا السياق"، كما أكد "مساندته لجهود الحكومة المبذولة لتنفيذ برنامجها لخدمة المواطنين وتنفيذ المشاريع التي تنهض بالواقع العراقي".

ودعا الاطار "وسائل الاعلام الى توخي الدقة في النشر وانتظار نتائج التحقيق وعدم الانسياق وراء الاشاعات".