وقال عضو اللجنة أبو الفضل زهراوند، في تصريحات نقلتها وسائل اعلام ايرانية، وتابعتها السومرية نيوز، رحلة الدكتور بزشكيان والوفد المرافق له إلى رحلة مهمة لأن يقع في جوار بلدنا و لدينا علاقات استراتيجية معها"، مشيرا الى هذا لديه العديد من القضايا والمشاكل التي سيكون من مصلحتنا حلها، ولكن استمرار هذه المشاكل يمكن أن يؤدي إلى قضايا مثل انعدام الأمن، ووجود القوى الإرهابية وداعش، فضلا عن القضايا والمشاكل لإنشاء بلدنا.وأضاف عضو لجنة والسياسة الخارجية، من أكبر الدول التي تمتلك احتياطيات نفطية لا حصر لها، ويمكن لإيران أن تلعب دوراً نشطاً للغاية في إدارة الأسعار في السوق بالتعاون مع هذا البلد، كما أن هذا يقع في عنق الزجاجة الجيوسياسي ويمكن لإيران أن تساعد في حل هذا عنق الزجاجة.وذكر أن يشكل جسراً إيران وسوريا ولبنان ويصل إلى البحر الأبيض المتوسط، ويجب أن يكون لدينا تعاون وثيق جداً مع في هذا المجال، ويجب رسم رؤية للتعاون البلدين حتى يتمكن الجانب العراقي من معرفة موقعه المطلوب وفق هذه الرؤية.واوضح ايران جسر لربط والصين مع الجنوب والغرب ويجب أن نكون قادرين على ربط من هذا الارتباط بالعراق وتفعيل موقف ليصبح ممراً في هذا الجزء، مشيرا الى زيارة الرئيس للعراق يمكن أن تكون خطوة نحو إزالة الحدود وأن يكون لدينا تفاعل فعال مع هذا البلد، لأن يحتاج إلى قدراتنا ونحن أيضا بحاجة إلى قدرات ومكانته.