البرلمان يقرر استئناف عقد جلساته يوم الإثنين المقبل

السومرية نيوز – محليات



قرر مجلس النواب، اليوم الجمعة، استئناف عقد جلساته يوم الإثنين المقبل.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، إن "المجلس قرر استئناف عقد جلساته يوم الإثنين المقبل".