مجلس النواب يعقد جلسة جديدة

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس بالنيابة محسن المندلاوي افـتـتـح أعـمـال الجلســـــة رقم (11) للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الثالثة/ الفصل التشريعي الثاني".وأضافت، إن "الجلسة شهدت حضور 186 نائبا".