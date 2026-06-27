مجلس القضاء الأعلى يرحب بالمبادرة العربية للتواصل القضائي

وذكر بيان للمجلس، ان " القاضي الدكتور رحب بتاريخ اليوم السبت الموافق 27 / 6 / 2026 بالمبادرة العربية للتواصل القضائي".وأضاف ان هذه المبادرة "تم طرحها خلال الجلسة الحوارية لرؤساء المحاكم العليا العربية التي نظمتها لجامعة عبر للبحوث القانونية والقضائية والمنعقدة في مدينة ميلانو الإيطالية للفترة من 27-28 / 6 / 2026".