وزير الخارجية الايراني في بغداد غدا

أعلنت ، اليوم السبت، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الايراني الى .

وذكر بيان مقتضب للوزارة، ان "وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية سيصل صباح الغد".