مجلس النواب يرفع جلسته

وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، ان "البرلمان قرر رفع جلسته الى اشعار اخر".وأشارت الدائرة الإعلامية، الى ان "مجلس النواب صوت على مشروع قانون الأول لقانون رقم لسنة ٢٠١٦، وأنهى قراءة ومناقشة مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي".كما أنهى البرلمان، "قراءة ومناقشة مشروع قانون تصديق جمهورية على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في شأن على الدخل على راس المال ولمنع التهرب والتجنب الضريبي بين حكومة جمهورية وحكومة المملكة العربية السعودية".وفي وقت سابق، عقد النواب، جلسة برئاسة بالنيابة محسن المندلاوي وبحضور 186نائبا.