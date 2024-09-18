مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته

مجلسوذكر بيان مقتضب للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب قرر تأجيل انعقاد جلسته"، فيما لم يذكر أي سبب لذلك.ادناه جدول اعمال جلسة اليوم: