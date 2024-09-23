نعناع: الساحة العراقية مندمجة مع جبهات المقاومة

وقال في حديثه لبرنامج (من الاخير)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "حق الشعبين الفلسطيني واللبناني في تقرير مصيرهما وطلب المساعدة شرعي ولا نعتقد بأن سيرفض تلبيتها الا المشاغبين من العراقيين".واضاف: ان "الامر تحول من قضية دينية وسياسية واسلامية الى اخلاقية ولا يمكن السكوت عن الممارسات الاجرامية".وبين ان "ما يفعله الكيان الصهيوني اجرام مستمر من 7 اكتوبر ولم يتوقف بكافة الطرق"، مشيرا الى ان "الساحة العراقية مندمجة مع المقاومة بسبب الايدولوجية المشتركة".ولفت الى ان "القفز نحو المقاومة دون موافقة التباين الحزبي والطائفي يسبب مشاكل"، موضحاً ان "الاختلافات الطائفية والسياسية والحزبية والدينية هي السبب الرئيسي لعدم نصرة القضية الفلسطينية ومساعدة جنوب لبنان".