بالوثيقة.. إقالة عمار الحمداني من عضوية مجلس بغداد

تنشر نيوز، وثيقة صادرة من محافظة تتضمن إقالة عضو المجلس الحمداني.

وتضمنت الوثيقة الموقعة باسم رئيس محافظة القيسي، أمراً إدارياً بإقالة عضو المجلس الحمداني من عضوية المجلس.

وعزت الوثيقة ذلك الى "تجاوز عدد الغيابات لست جلسات خلال عام 2024 حسب النظام الداخلي".

أدناه نص الوثيقة..