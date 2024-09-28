العراق يعلن الحداد العام

وذكر بيان لمكتبه ورد لـ السومرية نيوز، انه "وجّه رئيس الوزراء شياع السوداني، بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء لثلاثة أيّام، تأبيناً لاستشهاد الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله ورفاقه، في العدوان الصهيوني الآثم".وفي وقت سابق من اليوم، نعى حزب الله اللبناني، أمينه العام السيد حسن بالقصف الإسرائيلي للضاحية في بيروت يوم أمس، مؤكدا على أن الحزب سيواصل الجهاد في مواجهة العدو وإسناده لغزة وفلسطين ودفاعه عن وشعبه.