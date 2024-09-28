التنسيقي ناعياً السيد نصر الله: علامة فارقة.. أرعب أعداء الإسلام

وذكر بيان للإطار ورد لـ نيوز، أنه "بكل فخر وهيبة ارتقت الروح الطاهرة لسيد المقاومة الشجاع حسن إلى بارئها، بعد طويلة في مقارعة المحتلين، وبعد مسيرة أرعب فيها هو ورجاله قلوب أعداد الإسلام وقاتلي والنساء".وأضاف، "نزف لأمتنا الكبيرة في كل أراضي والمسلمين وإلى أحرار أجمع استشهاد سيد المقاومة العام لحزب حسن نصر الله"، وإننا إذ "نعزي ونبارك لذوي الشهيد الكبير وإخوته في الحزب وجميع محبيه، نعاهده بأن له إخوة أوفياء لما سار عليه وجاهد من أجله".وتابع البيان، "لقد مثل مقدمة الرفض وعلامته الفارقة فلم يكل ولم يمل لحظة في مجاهدة وعينه ترقب الذي يتخلص فيه القدس الشريف من دنس المحتلين المغتصبين".