‏ الوقف السني ينعى السيد حسن نصر الله

وذكر الديوان في بيان، ورد لـ نيوز، أنه "يتقدم الوقف السني بخالص التعازي والمواساة إلى اللبناني الشقيق باستشهاد حسن إثر غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته".واضاف البيان: "ونحن إذ نعزي بهذا الفقد الأليم نستذكر مسيرة الراحل التي قضاها في نشر المقاومة ومناهضة الاحتلال الإسرائيلي، طيلة عقود من الزمن برفقة إخوته وأقرانه".