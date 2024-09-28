بعد الإعلان عن استشهاده.. كل ما تريد معرفته عن السيد حسن نصر الله

من هو نصر الله؟السيد حسن هو رجل دين شيعي يتولى قيادة حزب الله في منذ فبراير/ شباط 1992. ويعتبر هذا الحزب من أهم الأحزاب السياسية والدينية في لبنان، ولديها قوات مسلحة خاصة بها إلى جانب الجيش الوطني اللبناني.ويُعتبر الذي يحظى بشعبية واسعة في ودول عربية أخرى، الوجه الرئيسي لحزب الله وقد لعب دوراً رئيسياً في تحوّل الحزب تاريخياً لدخول الساحة السياسية واكتساب نفوذ في هيكل الحكومة اللبنانية.لدى علاقة خاصة مع كل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وزعيمها، آية الله السيد علي خامنئي، ولديه معجبون متحمسون بقدر ما لديه أعداء شرسون، ولهذا السبب، لم يظهر علناً لسنوات خوفاً من أن يتم اغتياله من قبل إسرائيل، لكن اختفاءه لم يمنع جمهوره من الاستماع إلى خطبه بشكل شبه أسبوعي.ولادتهوُلد السيد حسن في أغسطس/ آب 1960 في أحد الأحياء الفقيرة شرق بيروت. كان والده يملك محل بقالة صغيراً، وكان هو الابن الأكبر بين تسعة أبناء.كان عمره 15 عاماً عندما بدأت الحرب الأهلية في لبنان؛ وهي عبارة عن معارك مدمرة استمرت لمدة 15 عاماً في هذا البلد الصغير الواقع على البحر الأبيض المتوسط، والتي رسّم خلالها المواطنون اللبنانيون حدوداً وحاربوا بعضهم بناءً على انتمائهم الطائفي.في بداية الحرب، قرر والد السيد حسن مغادرة بيروت والعودة إلى قريته الأصلية في جنوب لبنان: البازورية في مدينة صور بمحافظة الجنوب، وهناك تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي.لم السيد حسن فقط إلى هويته الشيعية، بل في سن الخامسة عشرة انضم إلى أهم مجموعة سياسية - عسكرية شيعية لبنانية في ذلك الوقت: حركة أمل، وهي جماعة مؤثرة وناشطة أسسها الإمام موسى الصدر.العودة إلى والنضال المسلحرغم أن السيد درس في لمدة عامين فقط ثم اضطر لمغادرة العراق، إلا أن وجوده في كان له تأثير عميق على حياته، وهاجر إلى في سن 16 عاماً.بعد مرور عامين فقط على وجود السيد حسن في النجف، توصّل قادة حزب البعث، وبخاصة صدام، إلى استنتاج مفاده أنه يجب اتخاذ المزيد من الخطوات لإضعاف الشيعة. وكان أحد قراراتهم طرد جميع الطلاب الشيعة اللبنانيين من الحوزات العلمية في العراق.ورغم أن درس في لمدة عامين فقط ثم اضطر لمغادرة العراق، إلا أن وجوده في كان له تأثير عميق على حياة هذا الشاب اللبناني: فقد التقى في برجل دين آخر يُدعى الموسوي.وكان الموسوي يُعتبر أحد طلاب موسى الصدر في لبنان، وخلال إقامته في تأثر بقوة بالأفكار السياسية لروح الله . كان الموسوي أكبر من بثماني سنوات، وسرعان ما أصبح مدرساً صارماً ومرشداً مؤثراً في حياة حسن نصر الله، وبعد عودتهما إلى لبنان، انضم الاثنان إلى القتال في الحرب الأهلية، لكن هذه المرة، توجه إلى مسقط رأس الموسوي في بلدة النبي شيت في البقاع.وكان هذا التحول العميق ناتجاً إلى حد كبير عن حكم أصدره روح الله . ففي عام 1981، التقى بقائد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في طهران، وقد عيّنه السيد ممثلاً له في "لرعاية شؤون الحسبة وجمع الأموال الإسلامية".بعد ذلك، بدأ في القيام برحلات متقطعة إلى إيران، حيث أقام علاقات مع أعلى مستويات صنع القرار والسلطة داخل الحكومة الإيرانية، وأصبحت معاداة إسرائيل "القضية الفلسطينية" واحدة من أهم الأولويات في السياسة لإيران بعد الثورة.ومع تصاعد عدم الاستقرار في لبنان، هاجمت إسرائيل البلاد في يونيو/ حزيران 1982، واحتلت بسرعة أجزاء كبيرة منها. وزعمت إسرائيل أن الهجوم كان رداً على العدوان الفلسطيني.بعد وقت قصير من الغزو الإسرائيلي، قرر قادة الحرس الثوري الإسلامي في إيران الذين كانوا يمتلكون خبرة في الحروب، إنشاء مجموعة في لبنان، واختاروا الاسم الذي كانوا معروفين به في إيران ليكون اسم هذه المجموعة: "حزب الله".في عام 1985، أعلن حزب الله رسمياً عن تأسيسه، وانضم السيد حسن وعباس الموسوي، في عمر 22 عاماً مع بعض الأعضاء الآخرين في حركة أمل، إلى هذه المجموعة التي تم إنشاؤها حديثاً، وكان يقودها شخصية أخرى تُدعى صبحي الطفيلي، وسرعان ما تركت هذه المجموعة بصمتها في السياسة الإقليمية من خلال تنفيذ عمليات مسلحة ضد القوات الأمريكية في .في منتصف الثمانينيات، ومع تعمق علاقة السيد مع إيران، قرر الانتقال إلى مدينة قم لمواصلة دراسته الدينية. وخلال فترة وجوده في الحوزة العلمية في قم، أصبح متمكناً من اللغة الفارسية وأقام علاقات صداقة وثيقة مع العديد من النخب السياسية والعسكرية في إيران.عندما عاد إلى لبنان، نشأ خلاف كبير بينه وبين الموسوي. في ذلك الوقت، كان الموسوي يدعم زيادة النشاط السوري والنفوذ في تحت قيادة حافظ الأسد، في حين أصر السيد على أن تركز الجماعة على الهجمات ضد الجنود الأمريكيين والإسرائيليين.وفي عام 1991 تم عزل صبحي الطفيلي من منصب الأمين العام لحزب الله بسبب معارضته لارتباط الجماعة بإيران، وتم تعيين الموسوي بدلاً منه، وبعد عزل الطفيلي، عاد السيد حسن إلى بلاده، وأصبح فعلياً الرجل الثاني في جماعة حزب الله.قيادة حزب الله اللبنانياغتيل الموسوي على يد عملاء إسرائيليين بعد أقل من عام من انتخابه أميناً عاماً لحزب الله. في العام نفسه، 1992، انتقلت قيادة الجماعة إلى السيد حسن . في ذلك الوقت، كان عمره 32 عاماً، وكانت إحدى المبادرات للسيد حسن في ذلك الوقت ترشيح بعض المنتسبين وأعضاء "حزب الله" في الانتخابات اللبنانية، حيث قرر جعل الجناح السياسي لحزب الله فاعلاً جدياً في البلاد إلى جانب الفرع العسكري، وتمكن من الفوز بثمانية مقاعد في البرلمان اللبناني.وفي الوقت نفسه، كان الجناح العسكري للحزب لا يزال متهماً بالتخطيط لعمليات عسكرية وتنفيذها، وكانت إسرائيل قد احتلت جنوب لبنان، وبصفته منظمة جهادية ضد القوات المحتلة، ظل حزب الله مسلحاً.وتمكن السيد من توفير خدمات الرعاية والرفاهية للعديد من اللبنانيين من خلال تشكيل شبكة من المدارس والمستشفيات والجمعيات الخيرية، وأصبحت هذه السياسة التي لا تزال مستمرة حتى اليوم، واحدة من الجوانب للحركة السياسية والاجتماعية في .انسحاب إسرائيل وشعبية السيدفي عام 2000، أعلنت إسرائيل أنها ستنسحب بالكامل من لبنان، منهية احتلالها للمناطق من البلاد. احتفل حزب الله بهذا الحدث باعتباره انتصاراً كبيراً، ونُسب الفضل في هذا الانتصار إلى السيد حسن نصر الله، وهذه هي المرة الأولى التي تنسحب فيها إسرائيل بشكل أحادي من أراضي عربية دون اتفاق سلام، واعتبر العرب في المنطقة ذلك إنجازاً مهماً، وبعد انسحاب إسرائيل من بدأت قوى سياسية لبنانية وأجنبية تطالب بنزع سلاح حزب الله، فيما تمسّك الحزب بسلاحه.لاحقاً، توصل السيد إلى اتفاق لتبادل الأسرى خلال مفاوضات مع إسرائيل، مما أدى إلى الإفراج عن أكثر من 400 أسير فلسطيني ولبناني ومواطنين من دول عربية أخرى، مما بدا السيد أكثر قوة ونفوذاً من أي وقت مضى، وواجه خصومه في السياسة اللبنانية تحدياً جدياً في مواجهته ومنع توسع نفوذه وقوته.اغتيال الحريري وانسحاب سورياعام 2005 توجه الغضب الشعبي نحو حزب الله وحليفتها العسكرية الرئيسية داخل لبنان، سوريا، اللتين اتهمتا بالتورط في اغتيال الحريري، وبعد اغتيال رفيق الحريري، رئيس وزراء آنذاك، تغير الرأي العام، كونه واحداً من أهم السياسيين المقربين من السعودية، وقد بذل جهوداً كبيرة لمنع صعود نفوذ حزب الله، ونتيجة للتظاهرات الكبيرة التي قامت بها المعارضة في بيروت، أعلنت سوريا أنها ستسحب قواتها من البلاد.ومع ذلك، عندما جرت الانتخابات في نفس العام، لم يزدد فقط عدد الأصوات التي حصل عليها حزب الله، بل تمكن أيضاً من تعيين اثنين من أعضائه في الحكومة، وفي صيف عام 2006، نفذ مقاتلو حزب الله عملية على الحدود للبنان، أسفرت عن مقتل جندي واحد وأسر جنديين. ردت إسرائيل بهجوم شرس استمر 33 يوماً، قُتل خلاله نحو 1,200 لبناني، وكانت نتيجة هذه الحرب زيادة في شعبية السيد كآخر من يقاوم إسرائيل.في نهاية الحرب، رفض حزب الله مرة أخرى تسليم أسلحته ولعب دوراً رئيسياً في إعادة إعمار الدمار الذي خلفته الحرب، ومع تزايد نفوذ حزب الله، أصر خصومه السياسيون، في لبنان، على أن حزب الله تحوّل إلى داخل دولة، وقالوا إن أنشطته يضعف أمن واقتصاده، وفي عام 2008، وبعد أشهر من الصراع السياسي، قررت الحكومة اللبنانية تفكيك نظام الاتصالات الذي كان تحت سيطرة "حزب الله" ووضع شؤون الاتصالات بالكامل تحت سيطرة الحكومة، ورفض السيد هذا القرار، وفي وقت قصير، سيطر الحزب من جديد بشكل كامل على بيروت.قوبل هذا التحرك من قبل بانتقادات واسعة من الدول الغربية، ومع ذلك، وبعد المفاوضات السياسية، تمكن من زيادة قوة حزب الله في الوزراء اللبناني، وتمكن من تجاوز أزمات تاريخية مثل الربيع العربي، والحرب الأهلية السورية، والأزمة الاقتصادية المستمرة في لبنان، وتراجع تمثيله في المجلس النيابي اللبناني بعد الانتخابات الأخيرة عام 2022.في عمر 63 عاماً، يعتبر حسن قائداً سياسياً وعسكرياً في لبنان، رغم الانقسام حول مكانته، ودوره، ورفض خصومه السياسيين لسطوته على الساحة اللبنانية، ونشر حزب الله للأسس الأيديولوجية للإسلام الشيعي.