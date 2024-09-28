الأعرجي ينعى السيد نصر الله

نعى الأعرجي، استشهاد العام لحزب اللبناني السيد حسن .

وقال الأعرجي في تغريدة على منصة "اكس"، "بمزيد من الحزن والأسى ننعى أمين عام حزب الشهيد المجاهد السيد حسن ورفاقه جراء العدوان الصهيوني الغاشم انا لله وانا اليه راجعون".

وأصدر حزب اللبناني، السبت، بياناً نعى فيه أمينه العام السيد حسن نصر الله، بعد أن أعلن "الجيش الإسرائيلي"، السبت، "نجاح" عملية اغتياله أمس الجمعة.