حركة البشائر الشبابية تعزي باستشهاد السيد نصر الله: علامة مضيئة بمسيرة الجهاد

وذكرت الحركة في بيان ورد لـ نيوز، انه "بمزيد من الرضى والاحتساب وبإيمان راسخ بقضاء وقدره، ننعى إلى إمتنا الإسلامية وشعبنا العزيز سماحة القائد المجاهد السيد حسن (رحمه تعالى) الذي ارتقى شهيداً بقصف غادر مع ثلّة من القادة المجاهدين الشجعان والمضحيّن في حارة حريك بالضاحية لبيروت".وتابعت: "وفي الوقت الذي نتقدّم فيه بخالص التعازي والمواساة والتضامن للشعب اللبناني الشقيق والإخوة في حزب وذوي السيد ورفاقه الكرام، نجدّد إدانتنا بأشدّ العبارات لهذا العدوان الارهابي الصهيونيّ الهمجيّ المارق، ونستذكر سيرة السيد الشهيد الحافلة بالتضحّيات في سبيل وفي طريق تحرير القدس والمسجد المبارك".وأضافت: "لقد فقدنا قائداً فذاً ورمزاً للمقاومة والثبات في وجه الاحتلال والعدوان، تاركاً خلفه مدرسة من العزّ والكرامة والمقاومة، وسيظل علامة مضيئة في مسيرة النضال والجهاد، ومشعلًا للثبات على طريق والتحرير والكرامة".