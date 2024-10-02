‌‏مندوب العراق أمام مجلس الأمن يحذر من فشل المجتمع الدولي بوقف الجرائم الإسرائيلية

وقال عبيد في كلمته أمام الأمن، انه "على الأمن تحمل مسؤوليته في الحفاظ على السلم العالمي"، لافتاً إلى أن "عدم ردع الكيان الصهيوني يفتح الباب أمام المزيد من الجرائم ويجر المنطقة إلى صراعات واسعة".وأضاف، أن "الفشل في وضع حد للجرائم يشجع الكيان الصهيوني على التمادي"، معتبرا ان "الحرب دخلت إلى مرحلة جديدة تنذر بالمزيد من القتل والتهجير".وأشار الى "انتقال الحرب إلى واحتمالية توسعها يشكل تهديداً خطيراً بالمنطقة".ورأى، أن "جرائم الاحتلال الصهيوني في المنطقة واغتيال السيد يشكل تهديداً كبيراً"، فيما أدان "تصريحات الاحتلال ضد دول المنطقة لأنها تساهم في تأجيج الصراعات".