جلستان لمجلس الوزراء اليوم

نيوز – سياسي

اعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عن عقد المجلس جلستين اليوم الثلاثاء.

وقال المكتب في بيان ورد لـ نيوز، ان "مجلس الوزراء سيعقد اليوم جلستين اعتياديتين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

وأضاف ان "ذلك جاء تعويضاً عدم انعقاد جلسته في 24 أيلول الماضي، التي تزامن موعدها مع مشاركة السوداني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ79".