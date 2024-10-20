وقال بعثة الأمم في محمد الحسان، ان "اليوم هو يوم تاريخي في إقليم ونهنئ هذا الشعب، نأمل أن تتم العملية بشكلٍ سلمي ومنظم، بشكلٍ يعكس حضارة شعب كردستان".وأضاف: "رسالتي إلى وسائل الإعلام هي التأكيد على الجوانب الإيجابية للعملية، لأنها ليست سهلة، والأمم كانت وستستمر في دعم وإقليم كردستان، لأن شعب يستحق والاستقرار والرخاء".وأكّد الحسان إلى أن "ما يجري اليوم في الإقليم هو طريق مشرق لمستقبل إقليم والعراق".من جانبه، اكد محافظ أربيل اوميد خوشناو، متابعة العملية الانتخابية عن قرب الى انها "تسير بشكل جيد"، الى انه "هناك أكثر من 900 ألف ناخب في أربيل".وأشار الى انه "قمنا بعمل كل الاستعدادات وجهزنا كل الإمكانيات وهناك فرق أمنية وطبية حول المراكز الانتخابية لحماية الناخبين ورعايتهم"، مقدماً شكره الى "جميع كوادر المفوضية والقوات الأمنية".من جانبه، طالب وزير داخلية الإقليم ريبير احمد المواطنين بـ"تقييم الماضي ليعرفوا لمن سيصوتون"، مبينا انه "يجب ألا تفقدوا هذا الحق بالتعبير عن رأيكم، صوتوا خلال الفترة التي حددتها المفوضية".وأوضح أنه "آمل أن يكافئ شعب البيشمركة وقوات وكل من يخدم الشعب".