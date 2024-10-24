نفط العراق يواصل 4 أيام مكاسبه.. وارباح بـ6 ملايين دولار

وبعد انخفاض يوم الاثنين، ارتفعت أسعار نفط المتوسط من 71.4 دولار للبرميل يوم الاثنين، الى 72.1 دولار للبرميل يوم الثلاثاء، ثم قفز الى 73.4 دولار للبرميل يوم امس الأربعاء، ثم ارتفع الى 73.55 دولار للبرميل، ليكسب خام المتوسط دولارين للبرميل مقارنة بيوم الاثنين الماضي.ويعادل ارتفاع دولار واحد لسعر برميل النفط مكاسب تعادل اكثر من 3 ملايين دولار للعراق في اليوم الواحد، مايعني ان حقق خلال هذه الأربعة أيام اكثر من 6 ملايين دولار مكاسب.