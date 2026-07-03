رئيس الجمهورية الى طهران للمشاركة في مراسم تشييع وتوديع السيد الخامنئي

وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ ، ان " رئيس الجمهورية ئاميدي غادر، اليوم الجمعة 3 تموز 2026، العاصمة متوجهاً إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، للمشاركة في مراسم تشييع وتوديع سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي رحمه الله".وأضافت انه "من المقرر أن يلتقي الرئيس في إطار الزيارة، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، وعدداً من المسؤولين، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين".