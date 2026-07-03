بعد رئيس الجمهورية.. رئيس مجلس النواب يصل إلى طهران

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، ان "رئيس مجلس النواب وصل، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الإيرانية ".وأضاف ان "ذلك جاء تلبيةً لدعوةٍ رسمية من رئيس الجمهورية لإسلامية الإيرانية ؛ للمشاركة في المراسم الرسمية لتوديع قائد الإسلامية في السيد علي الخامنئي".