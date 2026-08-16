اعتقال نائب سابق بتهمة الابتزاز

أفاد مصدر مطلع، فجر الاثنين، باعتقال النائب السابق بتهمة الابتزاز.

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وقال المصدر في حديث لـ ، "إلقاء القبض على النائب السابق بتهمة الابتزاز"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ويشهد منذ (28 حزيران 2026)، حملة اعتقالات تطال مسؤولين سياسيين وحكوميين ونواباً فضلاً عن رجال أعمال، على خلفية ملفات تتعلق بالفساد والابتزاز واستغلال النفوذ.